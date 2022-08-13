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Ердоган полетить до Байдена домовлятися про постачання літаків F-16

F-16

Про це повідомляє турецьке видання Sabah.

За інформацією видання, Джо Байден та Реджеп Тайїп Ердоган можуть зустрітися на полях генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку у вересні. Очікується, що вони обговорять постачання Туреччині американських винищувачів F-16.

Джерело стверджує, що Ердоган хоче прискорити процес постачання винищувачів F-16. У зв’язку з цим Анкара вимагає передати це питання на розгляд конгресу США.

14 липня палата представників США підтримала обмеження щодо продажу Туреччини винищувачів F-16. Туреччину виключили із програми закупівлі цих винищувачів через те, що Анкара купувала у Росії ракетні комплекси С-400.

13 августа, 2022 | Category: Мир, Новости, США

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