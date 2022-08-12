Норвегия поможет в обучении украинских солдат

PA Media Copyright: PA Media К этому моменту британскую программу переподготовки прошли без малого 2,5 тыс. украинских военных Image caption: К этому моменту британскую программу переподготовки прошли без малого 2,5 тыс. украинских военных

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Норвегия присоединилась к программе обучения украинских военных в Британии.

«Норвегия присоединяется к Великобритании, Новой Зеландии, Канаде, Финляндии, Швеции и Дании в программе обучения наших военных. Нам нужно, чтобы наши солдаты прошли обучение по самым высоким стандартам», — написал министр на своей странице в «Твиттере».

В июне премьер-министр Британии Борис Джонсон в ходе визита в Киев объявил о начале масштабной программы тренировки украинских военных. Эта программа позволит обучать до 10 тысяч военнослужащих каждые четыре месяца, что, как было сказано в заявлении правительства, может в корне изменить баланс сил в войне.

Впоследствии к этой программе присоединился ряд других западных стран.

«Помогая нам, наши партнеры инвестируют в европейскую безопасность. Спасибо Норвегии и лично моему коллеге Бьорну Арилду Граму за верное решение», — добавил украинский министр.

Как сообщил в четверг представитель украинского генштаба, на полигонах Великобритании уже прошли обучение почти две с половиной тысячи украинских солдат.

«Уже подготовлено 2400 военнослужащих первой очереди, продолжается подготовка еще 2400 военнослужащих, а также запланировано отправить на обучение еще около 5000 военных», — сказал на брифинге в Киеве замначальника главного оперативного управления генштаба ВСУ Алексей Громов.