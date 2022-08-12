Покупка тепловизора Рідні та близькі полонених або зниклих українських військових зможуть шукати дані про них у Telegram-боті Національного інформбюро » На Луганщині «добрі люди» підірвали місцевого колаборанта В окупованому Старобільську на Луганщині невідомі підірвали автомобіль із місцевим колаборантом Про це повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. «В окупованому Старобільську «добрі люди» підірвали автівку з місцевим колаборантом — «начальником МРЕВ». Він в лікарні», — написав Гайдай. Очільник ОВА припустив, що підрив колаборанта пропагандисти окупантів спробують видати за нещасний випадок. «Напевно, орки сьогодні за традицією почнуть пошукові операції партизанів, вкотре не знайдуть, скажуть, що колаборант палив за кермом», — написав Гайдай.