Латвия и Эстония вышли из рамочной программы сотрудничества с Китаем

Латвия и Эстония заявили, что они вышли из поддерживаемого Китаем форума, направленного на укрепление отношений со странами Восточной Европы, что, судя по всему, стало еще одним сбоем во все более напористой дипломатии Китая.

Этому шагу предшествовало укрепление отношений Китая с Россией, чье вторжение в Украину видится возможным первым этапом в серии шагов, направленных против стран, которые когда-то были частью Советского Союза.

Китай не стал критиковать Россию и осудил экономические санкции Запада против Москвы.

«Учитывая нынешние приоритеты внешней и торговой политики, Латвия решила прекратить участие в рамочной программе сотрудничества стран Центральной и Восточной Европы и Китая», – говорится в заявлении МИД Латвии.

Аналогичное заявление выпустила Эстония, отметив, что она участвовала в этом формате сотрудничества с 2012 года.

«Эстония не принимала участия ни в каких встречах этого формата после саммита в феврале», – говорится в заявлении.

Китай создал этот форум для укрепления отношений с членами ЕС, а также Сербией и другими странами, в частности для продвижения инициативы председателя КНР Си Цзиньпина «Один пояс, один путь» по строительству мостов, железных дорог, электростанций и других объектов инфраструктуры в Евразии.