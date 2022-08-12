G7 чекає від України призначення наглядової ради Нафтогазу напередодні зимового сезону

Про це група послів у Києві заявила в твіттері німецького головування.
«Посли G7 зустрілися, щоб обговорити підготовку до зимового сезону та наголосили на важливості якнайшвидшого призначення наглядової ради НАК «Нафтогаз України», — йдеться у повідомленні.
Відомо, що дипломати зустрілися з міністром енергетики Германом Галущенком, міністром розвитку громад та територій Олексієм Чернишовим, головою НАК «Нафтогаз України» Юрієм Вітренком і головою правління НЕК «Укренерго» Володимиром Кудрицьким.
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