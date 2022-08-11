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В ЄС почали обговорення заборони видачі віз росіянам

шенгенська віза шенген

Про це повідомляє РБК, з посиланням на джерела в Кабміні Німеччини.

У МЗС Німеччини уточнили, що пропозиція включає заборону не лише туристичних віз, а й гуманітарних для журналістів, активістів і навіть родичів громадян ЄС.

Про актуальність цього питання сьогодні також повідомив журналіст Рікард Юзв’як у твітер, зазначивши, що остаточне рішення буде ухвалено на зустрічі представників країн-членів ЄС у кінці серпня.

«На даний момент малоймовірно, що ЄС в цілому спільно погодиться припинити видачу туристичних віз росіянам, але, як і у випадку з багатьма санкціями ЄС щодо Росії цього року, «все можливо». Це буде обговорено на зустрічі у Празі наприкінці місяця».

Російське інформагентство ТАСС також пише про це сьогодні, зазначаючи: «міністр з питань інтеграції та міграції Швеції Андерс Ігеман не виключає, що ЄС може припинити видавати візи росіянам».

11 августа, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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