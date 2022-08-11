Сейм Латвии признал Россию страной – спонсором терроризма

Сейм Латвии признал Россию страной – спонсором терроризма. Заявление было принято в четверг, 11 августа, на парламентском заседании, сообщается на сайте парламента. В тексте утверждается, что Россия целенаправленно атакует мирное население на территории Украины. За резолюцию проголосовали 67 депутатов, 16 человек не голосовали, передает Delfi.

«В течение многих лет Россия поддерживала и финансировала террористические режимы и организации различными способами – прямо и косвенно: как крупнейший поставщик оружия режиму Асада в Сирии и в таких случаях, как отравление Скрипаля или сбитый самолет МН17. В Украине Россия выбрала аналогичную – жестокую, аморальную и незаконную тактику, используя неточное и запрещенное на международном уровне оружие и боеприпасы, с непропорциональной жестокостью нацеливая на мирных жителей и общественные места», – говорится в официальном заявлении.

В своем заявлении депутаты призвали страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам России и Беларуси. Латвия уже сделала это в начале августа.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что жителям республики, которые получили гражданство РФ, больше не будут выдавать виды на жительство. После получения российского паспорта они «должны будут покинуть Латвию».

Евросоюз с 26 февраля приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Посольства и визовые центры ряда европейских стран ограничили или полностью прекратили оформление краткосрочных шенгенских виз для россиян.

За то, чтобы россиянам перестали выдавать туристические визы на общеевропейском уровне, выступали Польша и Финляндия. А глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу третьего августа сообщил, что Таллинн вынесет такое предложение на рассмотрение ЕС в течение ближайшей недели. В то же время в Еврокомиссии исключили полное прекращение выдачи виз россиянам, так как это противоречит нормам ЕС.