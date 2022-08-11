Гауляйтер окупантів Балицький назвав можливу дату псевдореферендуму в Запоріжській області

Про це він заявив в інтерв’ю російському виданню «Известия».

«Ми обговорюємо єдиний формат проведення «референдуму» з «керівництвом ДНР, ЛНР та Херсонської ВДА», проте це залежатиме від багатьох чинників, насамперед від військової ситуації. Щодо формату «референдуму», то плануємо проводити його як належить: з кабінками та урнами. Імовірність онлайн-формату є досить низькою», — повідомив гауляйтер.

Також Балицький зауважив, що про «утворення нового федерального округу», до якого увійшли б Запоріжжя, Херсон, «ЛНР» і «ДНР», не йдеться: «Ми поки бачимо себе, судячи з опитування запоріжців, у складі РФ повноцінною областю, як Воронезька, Тамбовська, Тульська».