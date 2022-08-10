На Запоріжжі росіяни вбили жінку й обстріляли будинки. ЗСУ збили три російські ракети

Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв у телеграмі.

«Відомо про обстріли Кушугумської територіальної громади. Внаслідок ворожої атаки 3 будинки в Кушугумі зруйновано, ще майже 30 ушкоджено. На превеликий жаль, одна жінка загинула», — наголосив він.

Додаткові подробиці зараз встановлюють.

Анатолій Куртєв закликав людей не ігнорувати повітряну тривогу.

Раніше керівник Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив про дві збиті російські ракети.

Першу російську ракету було збито близько 23:00. Обставини ще з’ясовуються. ППО спрацювала поблизу Запоріжжя.

«За годину, вже сьогодні, наші хлопці зробили дубль-2. У нас мінус старі шибки, у ворога — мінус дві ракети! Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Дотримуємось правил повітряної тривоги», — додав Старух.