ЗСУ знешкодили кілька російських розвідгруп на Донеччині

ЗСУ знешкодили російські розвідувальні групи в районах Великої Новосілки та Времівки на Донеччині.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: На Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни обстріляли райони населених пунктів Володимирівка, Павлівка, Оріхів, Шевченко, Гуляйпільське, Новоданилівка, Степногірськ, Ольгівське, Кам’янське та Новосілка. Авіаудари були біля Великої Новосілки, Щербаків та Новосілка.

На Донецькому напрямку, за підтримки авіації, ворог проводить наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках, намагається артилерійським вогнем витіснити наші підрозділи із рубежів.

На Краматорському напрямку противник стріляв біля Григорівки, Сіверська, Верхньокам’янського, Закітного та Івано-Дар’ївки.

На Бахмутському напрямку зафіксовано ворожий вогонь артилерії у бік Соледара, Кодеми, Білогорівки, Бахмутського, Виїмки та Вершини. Біля останнього, а також Зайцевого, Дачі, Бахмута, Яковлівки і Спірного противник задіяв авіацію. Окупанти намагалися провести розвідку боєм в районах населених пунктів Івано-Дар’ївка, Веселе, Яковлівка та Бахмут. Українські воїни завдали вогневого ураження та змусили загарбників тікати. З таким же результатом ворог вів наступ неподалік Зайцевого.

На Авдіївському напрямку були обстріли поблизу Водяного, Пісків, Невельського, Новоселівки, Красногорівки і Сухої Балки. Противник завдав авіаударів у районах населених пунктів Мар’їнка, Красногорівка, Новоселівка, Авдіївка. Ворог вів наступ неподалік Красногорівки та Авдіївки, успіху не мав, відійшов.