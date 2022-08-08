В Білому домі відреагували на воєнні дії поблизу ЗАЕС

Наразі, повідомили в Білому домі, посилаючись на дані Міністерства енергетики США та Національної адміністрації США з ядерної безпеки, незвичних рівнів радіації не зафіксовано. США продовжують відслідковувати ситуацію на Запорізькій атомній електростанції.

У відомстві високо оцінили професіоналізм і відданість України дотриманню стандартів ядерної безпеки.

«Нам також відомо про повідомлення щодо негативного поводження з працівниками ЗАЕС і ми високо цінуємо відданість ядерній безпеці, яку виявила українська влада та оператори у цих складних обставинах», — заявив представник Ради нацбезпеки США.

Посадовець також висловив підтримку зусиллям МАГАТЕ із допомоги Україні в сфері безпеки на АЕС.

Спрямувати місію МАГАТЕ на станцію закликав ООН та установу уповноважений України з прав людини Дмитро Лубінець.

«Вчергове закликаю Генерального секретаря ООН, МАГАТЕ і всю світову спільноту вжити можливих заходів для направлення безпекової місії на Запорізьку АЕС, повністю демілітаризувати територію АЕС та надати гарантії безпеки співробітникам атомної станції та мешканцям міста Енергодар для обслуговування станції», — йдеться в заяві, розміщеній в Telegram.

МАГАТЕ сподівається надіслати команду експертів на станцію, щоб провести оцінку а також надати допомогу в забезпеченні безпеки.

«Команда МАГАТЕ має прибути на Запорізьку [АЕС], так як ми це зробили щодо Чорнобильської та Південноукраїнської [АЕС] раніше цього року», — твітує директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Як повідомляв Голос Америки, після інформації про обстріли захопленої російськими військами української атомної електростанції біля Запоріжжя генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш підтримав заклик допустити міжнародних інспекторів, щоб перевірити безпечність станції.

«Будь-які напади на атомну електростанцію — це самогубна справа і я сподіваюся, що ті напади припиняться. Водночас я сподіваюся, що МАГАТЕ (Міжнародна агенція з атомної енергії) зможе мати доступ до станції і виконати свої повноваження», — сказав керівник ООН.

Українська компанія «Енергоатом» повідомила про обстріли станції 6 та 7 серпня. РФ звинувачує Україну в обстрілі АЕС.