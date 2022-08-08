Комплектующие систем орошения

Независимо от того, используется ли система капельного орошения с эмиттерами, микро разбрызгивателями или капельной лентой, все системы капельного орошения настраиваются с использованием одних и тех же основных компонентов и конструктивных факторов. Все для этого можно купить здесь https://magazinpoliva.kiev.ua/. Пока разберемся из чего состоит вся система.

Составляющие систем орошения

Источник воды. Для капельного орошения может использоваться вода из пруда, ирригационной канавы, грунтовых вод или муниципального источника воды (например, воды округа или города), просто подключившись к стандартному крану из садового шланга. Однако высокое содержание железа, которое может иметь место в колодезных системах, неприемлемо для систем капельного орошения, так как оно засоряет эмиттеры.

Насосная система. Насосная система подает воду на поле из источника. Насосные системы могут быть электрическими, дизельными, газовыми или даже на солнечной энергии. Поскольку системы капельного орошения представляют собой системы низкого давления, для повышения давления в капельных линиях можно использовать даже силу тяжести, в отличие от систем кругового орошения или дождевальных систем орошения. В самотечной системе фермеры имеют доступ к воде из установленного резервуара для воды или бочек.

Распределительная система. Распределительная система подает воду от источника к головке поля и подключается к магистрали. Распределительной системой может быть труба из ПВХ или любая труба достаточно большого диаметра, чтобы доставить необходимое количество воды на поле. В зависимости от выращиваемых культур система распределения может быть постоянной или подвижной (например, плоская труба).

Магистральные трубки. Гибкая трубка обычно диаметром ½ дюйма. В случае системы капельного орошения магистральный трубопровод обычно проходит в начале орошаемого поля, а капельная лента подсоединяется к нему под углом 90 градусов к полю. В случае орошения с помощью микро разбрызгивателей магистральная труба меньшего диаметра обычно подается в коллектор большего диаметра, а распылители вставляются в трубку там, где это необходимо.

Капельная лента или капельная трубка. Капельная лента или капельная трубка отходит от основной трубы. Капельная лента имеет прорези в трубке, через которые стекает вода. Капельная трубка требует установки эмиттеров в любом месте, где требуется капельница.

Фильтр. Сетчатые фильтры используются для удаления грязи, отложений и мусора, которые могут засорить эмиттеры, микро разбрызгиватели и капельные ленточные линии. Фильтры необходимы, если вода поступает из пруда, ирригационной канавы или ручья. В этом случае фермер может установить на насосной станции более крупный и надежный фильтр.