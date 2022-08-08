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Украинские артиллеристы вновь нанесли филигранный удар по Антоновскому мосту В ISW пояснили, як успіхи ЗСУ впливають на плани окупантів щодо псевдореферендумів » Британская разведка: Россия использует мины «Лепесток» Свежий доклад британской разведки, публикуемый министерством обороны Британии, посвящен использованию Россией в Украине советских мин. В нем утверждается, что: Россия, вероятно, устанавливает противопехотные мины для защиты и сдерживания свободы передвижения вдоль своих оборонительных рубежей в Донбассе. Эти мины могут нанести значительный ущерб как военным, так и местному гражданскому населению.

В Донецкой области российские силы, скорее всего, применяли противопехотные фугасных мин ПФМ-1 и ПФМ-1С. Серия ПФМ-1, известная как «Лепесток» — оружие неизбирательного действия.

Эти мины широко использовались во время советско-афганской войны, когда они, предположительно, покалечили большое количество детей, которые приняли их за игрушки. Весьма вероятно, что запас советских времен, используемый Россией, со временем испортился, и теперь он крайне ненадежен и непредсказуем. Это представляет угрозу как для местного населения, так и для гуманитарных операций по разминированию.