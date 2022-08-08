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Британская разведка: Россия использует мины «Лепесток»

Свежий доклад британской разведки, публикуемый министерством обороны Британии, посвящен использованию Россией в Украине советских мин.

В нем утверждается, что:

  • Россия, вероятно, устанавливает противопехотные мины для защиты и сдерживания свободы передвижения вдоль своих оборонительных рубежей в Донбассе. Эти мины могут нанести значительный ущерб как военным, так и местному гражданскому населению.
  • В Донецкой области российские силы, скорее всего, применяли противопехотные фугасных мин ПФМ-1 и ПФМ-1С. Серия ПФМ-1, известная как «Лепесток» — оружие неизбирательного действия.
  • Эти мины широко использовались во время советско-афганской войны, когда они, предположительно, покалечили большое количество детей, которые приняли их за игрушки. Весьма вероятно, что запас советских времен, используемый Россией, со временем испортился, и теперь он крайне ненадежен и непредсказуем. Это представляет угрозу как для местного населения, так и для гуманитарных операций по разминированию.
8 августа, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина

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