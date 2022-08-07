Росіяни бояться контрнаступу ЗСУ, тому перекидають сили зі Сходу на Південь, хоч Ізюм і важливе місто

Експерт поділився деталями в етері телеканалу «Еспресо».

«Перекидання сил на Південь з інших напрямків говорить про те, що російські окупанти очікують саме там найбільшу загрозу від Збройних сил України. Ізюм для росіян важливий, адже це місто є певним хабом, з якого можна контролювати лінії забезпечення всіх військ у цій зоні. Тому це місто на Харківщині буде забезпечуватися тими силами, що наразі є, а також діями військ РФ за кордону, якщо вони відчуватимуть серйозні ризики», — зазначив Згурець.

Аналітик відзначив успішність дій Збройних сил України на Харківщині.

«Упродовж останніх днів Збройні сили, зокрема 93-тя бригада, провели ряд дій навколо Ізюма, які призвели до звільнення низки населених пунктів. Сьогодні росіяни по цих пунктах завдавали артобстрілів та залучали авіацію, щоб свого роду показати реакцію на дії ЗСУ», — зауважив Сергій Згурець.