Британська розвідка: РФ масово перекидає війська на південь, починається нова фаза війни » ЗСУ за добу знищили 250, з початку агресії 41 900 окупантів Збройні сили України за добу знищили 250 окупантів, з початку повномасштабної агресії в Україні загинуло 41 900 російських військових. Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook Дослівно: «Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку». Деталі: Загальні бойові втрати ворога з 24.02 по 06.08 орієнтовно склали: особового складу — близько 41900 (+250) осіб ліквідовано, танків ‒ 1802 (+10) од, бойових броньованих машин ‒ 4051 (+19) од, артилерійських систем – 955 (+5) од, РСЗВ — 260 (+0) од, засобів ППО — 127 (+4) од, літаків – 223 (+0) од, гелікоптерів – 191 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня — 744 (+2), крилатих ракет — 182 (+0), кораблів/катерів — 15 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн — 2970 (+6) од, спеціальної техніки — 85 (+2).