Болгарія відправила в Україну 4200 тонн зброї – поставки йшли потай через Польщу

Виконувач обов’язків міністра економіки Болгарії Александер Михайлов у четвер заявив, що країна з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну передала останній 4200 тонн зброї.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Nova.bg.

«За перші чотири місяці від початку війни – до 30 червня були підписані (колишньою міністеркою економіки Корнелією) Ніновою дозволи на експорт болгарської зброї на один мільярд, 16 мільйонів євро. За цей чотиримісячний період 4200 тонн болгарської зброї було доставлено до польського аеропорту біля кордону з Україною», – розповів Михайлов на пресконференції.

Він додав, що має документи на доказ своїх слів, але не показав їх.

На початку червня уряд Болгарії повідомляв, що передав Україні зброї на трохи більш як 100 мільйонів євро. Вона транспортувалася до України через польський аеропорт Жешув, що біля кордону.

Заяви Михайлова прозвучали на тлі тверджень Нінової – лідерки Болгарської соціалістичної партії – про те, що за її підписом жодна одиниця зброї не була передана Україні. За його словами, ексміністерка не підписала дозволи на експорт зброї на суму в понад мільйон євро.