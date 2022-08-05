Японцы – потерянные колена народа Израиля. Их горные отшельники-ямабуси накладывают токин, напоминающий тфилин, и под Новый год дуют вместо шофара в рог из морской раковины. А в их синтоистских храмах есть свой Ковчег завета и праздники, до боли напоминающие Песах и Суккот.

Следы потерянных десяти колен Израилевых, затерявшихся после гибели Северно-Израильского царства, находились в самых разных местах планеты. Jewish.ru уже рассказывал о теории, по которой потерянные колена народа Израиля – это индейцы. Однако не менее тщательно проработана теория, согласно которой потерянные колена Израилевы известны остальному миру как японцы.

В японской префектуре Нагано находится древний храм Сува-тайси. Первый раз в письменном источнике он был упомянут 1200 лет назад, но, возможно, существовал еще задолго до этого. Храм действует в рамках национальной японской религии – синтоизма. Но некоторые обряды, исполняемые в храме, не могут не напомнить о другой религии.

Каждые шесть лет в апреле-мае в храме проводится многодневный праздник Омбасира (Онбасира) – символический ремонт храма. Для этого «ремонта» используются огромные бревна. На горе, возвышающейся рядом с храмом, срубают деревья – топорами и теслами, используемыми только один раз для этой церемонии. После этого команды мужчин, обвязав гигантские бревна веревками, спускаются на них вниз по склону, к святыням храма. Позже бревна (их должно быть 16) поднимают вертикально, символически укрепляя храм.

Итак, смысл праздничной церемонии – в строительстве храма из бревен, спущенных с высокой горы. А теперь небольшая цитата. «И послал Соломон к Хираму сказать: «Я намерен построить дом имени Г-спода Б-га моего. Прикажи нарубить для меня кедров с Ливана». И послал Хирам к Соломону сказать: «Исполню все желание твое о деревах кедровых и деревах кипарисовых. Рабы мои свезут их с Ливана к морю»». Это Третья книга Царств, пятая глава.

Кому-то сходство может показаться не очень серьезным. Поэтому еще несколько доказательств. Поклонение деревянным столбам, изображающим древнюю финикийско-угаритскую богиню Ашеру, имело в свое время широчайшее распространение на Ближнем Востоке. В Торе многократно встречаются упоминания культа этой богини и борьбы с ним сторонников единобожия. Сохранение в искаженной форме обрядов некогда отвергнутой религии в виде бытовых традиций – известное явление, вспомним хотя бы новогоднюю елочку. Японское слово «хашира», означающее колонну, поразительно созвучно имени древней языческой богини Ашеры.

И это еще не все. Что касается созвучных имен, то храм Сува-тайси расположен у подножия горы Мория, считающейся в синтоизме святой. Стоит ли напоминать, что Храмовая гора в Иерусалиме также называется горой Мориа? «Б-г сказал: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака; и пойди в землю Мориа и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе»», – гласит известная библейская история. Кстати, в середине апреля каждого года в храме Сува-тайси отмечается праздник Онтошай. В наше время он не так зрелищен и не так популярен у туристов, как катание на бревнах с горы. Но до 1871 года ритуал празднества выглядел по-другому. Во время праздника к деревянной колонне привязывали мальчика. К нему направлялся синтоистский священник с ножом, но затем появлялся другой священник, изображавший гонца, принесшего важную весть. Мальчика освобождали, а вместо него в жертву приносили 75 оленей.

Трудно не заметить параллели с библейской историей о жертвоприношении Исаака. «Ангел сказал: «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь Я знаю, что боишься ты Б-га и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня». И возвел Авраам очи свои и увидел: и вот, позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими.

Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо Исаака, сына своего», – завершается эта история в Священном Писании. Добавим еще, что у одного из 75 оленей, которых приносили в жертву в синтоистском храме, должно было быть разорванное ухо (возможно, порванное, когда он запутался рогами). До разрушения Иерусалимского храма подобное жертвоприношение (только не оленей, а баранов) совершалось иудеями во время празднования Песаха. До наших дней оно сохранилось у самаритян, отмечающих Песах на горе Гризим. Стоит обратить внимание, что японский праздник отмечается 15 апреля, то есть примерно в то же время, что и Песах.

В синтоизме горы почитались священными местами. Для того чтобы «взойти на высоты», следовало духовно очиститься. Необходимого очищения умели достигать горные отшельники-ямабуси (в буквальном переводе «ночующие в горах»), появившиеся в Японии более тысячи лет назад. В одеянии ямабуси обращает на себя внимание привязанная ремешком на лоб коробочка под названием «токин», сильно напоминающая тфилин, налагаемый на лоб верующими мужчинами-иудеями во время ежедневной утренней молитвы. Разница лишь в форме – токин круглый, а тфилин квадратный. Но ни в каких других религиях нет ничего подобного вообще, независимо от формы! Облик японского горного отшельника-ямабуси может дополнять рог из крупной морской раковины, звук которого напоминает шофар. Ну что поделать, не разводили в Японии баранов, вот и приходилось их заменять оленями, а их рога – ракушками. Коробочку на голове можно увидеть и у персонажа японского фольклора тэнгу, горного гоблина. Кроме нее, во внешности тэнгу обращает на себя внимание нос. Он или непропорционально и даже неправдоподобно большой, или его заменяет птичий клюв.

Еще один любопытный предмет синтоистского культа – микоси, переносное хранилище для священных предметов, благодаря которому, по поверьям синтоистов, духи могут перемещаться из одного храма в другой. Во время синтоистских праздников верующие несут микоси на плечах – на двух, четырех или шести шестах. Окружающие микоси люди поют и танцуют под звуки музыки. Ничего не напоминает? «Так весь Израиль вносил ковчег завета Г-сподня с восклицанием, при звуке рога, и труб, и кимвалов, играя на псалтирях и цитрах», – сказано в библейской Книге Хроник. Во время праздника Гион в Киото носильщики заходят вместе с микоси в реку и выходят из нее с другой стороны. «И сказал Иегошуа бин Нун священникам: возьмите ковчег завета Г-сподня и идите пред народом», – сказано в библейской Книге Невиим. Этот микоси, поразительно напоминающий Ковчег завета, в свободное от праздничных церемоний время хранится в храмовом комплексе в помещении, называемом хондэн. Хондэн – самое святое место, куда публике вход строжайше запрещен, он доступен лишь священникам для проведения ритуалов. Все это очень напоминает иудейскую святую святых.

Это далеко не единственное сходство в устройстве храмов двух вер. Перед тем как войти в храм, верующему синтоисту необходимо совершить ритуальное омовение, зачерпнув воду из специального бассейна темизуя. Вход в святилище охраняют две статуи – комаину, существа, похожие на льва и собаку. Статуи львов украшали и Иерусалимский храм. Вот описание трона царя Соломона: «И сделал царь большой престол из слоновой кости и обложил его чистым золотом; к престолу было шесть ступеней; верх сзади у престола был круглый, и были с обеих сторон у места сиденья локотники, и два льва стояли у локотников. И еще двенадцать львов стояли там на шести ступенях, по обе стороны», – сказано в Книге Царств.

Гипотезу о происхождении японцев от потерянных колен Израилевых первым всерьез выдвинул шотландский миссионер Николас Маклеод. В своей книге «Краткое изложение древней истории Японии (Япония и потерянные колена Израилевы)», увидевшей свет в 1878 году, он заявлял, что высшие классы японского общества (аристократия и священнослужители) произошли от древних евреев. В качестве доказательства своей теории Маклеод в основном приводил примеры сходства иудаистских и синтоистских религиозных ритуалов. Среди самих японцев идеи Маклеода не получили распространения.

В 1909 году Иосиро Саэки, профессор университета Васеда, выдвинул гипотезу, что члены клана Хата, переселившиеся в Японию из Китая, были евреями, которые исповедовали христианство несторианского толка, но при этом сохраняли еврейские традиции. В 1929 году выпускник Йельского университета Джунихиро Оябе опубликовал книгу «История Японии и японцев», в которой выдвинул гипотезу, что император Японии является потомком одного из потерянных колен Гада. Автор даже преподнес свою работу в дар императорской семье. Но вскоре подобные идеи лишились места на существование в японском обществе – Япония пошла на политическое сближение с фашистской Германией. А в новое время, когда в распоряжении ученых оказался ДНК-анализ, была доказана ошибочность этих теорий.

Тем не менее отдельные энтузиасты продолжают настаивать, что предками японцев были евреи. Например, Джозеф Эйдельберг, уроженец Одессы, ветеран ЦАХАЛ, бывший генеральный менеджер компании «Предприятия Мертвого моря» и полиглот. В своей книге «Японцы и десять потерянных колен Израилевых» он указывает на происхождение отдельных японских слов из иврита. Несколько слов для примера. «Гай» означает – чужой, неяпонский (любители Акунина могут вспомнить, что иностранцев японцы называют гайдзинами). «Кния» (иврит) – покупка, «конию» (японский) – покупка. А слово «самурай» может быть связано с ивритским «шомер» (охранник) и в принципе, не нарушая языковые законы иврита, могло звучать как «шомерай». Если к этому еще добавить, что в древности самураи носили прическу мизуру, элементом которой были длинные нестриженые волосы на висках, то есть фактически пейсы, можно и засомневаться – не ошибся ли ДНК-анализ?