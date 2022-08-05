Росіяни з «ураганів», «градів» й ракетою X-59 обстріляли Дніпропетровщину

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

Росіяни двічі обстріляли Нікополь із «градів». У місто прилетіло 40 реактивних снарядів.

«Пошкоджені до 10 приватних будинків та господарських споруд. Сталося загорання на місцевому підприємстві — знищений автобус та кілька автівок. Людей, на щастя, не зачепило», — наголосив очільник ОВА.

По Мирівській громаді окупанти вдарили ракетою X-59. Унаслідок цього було зруйноване житло та виведений із ладу газовід. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Також росіяни обстріляли з «ураганів» і ствольної артилерії Криворізький район. Під вогнем опинилися Карпівська та Зеленодольська громада. Постраждалих немає.