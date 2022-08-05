На Запоріжжі росіяни за добу зруйнували 34 цивільні об’єкти

Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.

На Запорізькому напрямку 4 серпня ситуація сутєєво не змінилася. Росіяни зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів. Упродовж 4 серпня вони обстріляли позиції ЗСУ з танків, реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії фронту. Українські захисники утримують рубежі й дають відсіч загарбникам.

«За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Тернувате, Григорівка, Веселянка, Юльївка, Новогригорівка. Надійшло 34 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами», — наголосили в ОВА.

Також 4 червня із тимчасово окупованої території Запорізької області евакуювали 1337 людей, зокрема 340 дітей.

Раніше голова Запорізької ОВА Олександр Старух розповів у телеграмі про російський обстріл Запоріжжя.

«Сьогодні вночі окупанти здійснили обстріл одного з об’єктів інфраструктури у передмісті Запоріжжя. Пошкоджено виробниче обладнання. Постраждалих немає», — написав він.