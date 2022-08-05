Кирби: Кремль может сфабриковать «доказательства» причастности ВСУ к обстрелу Еленовки

Соединенные Штаты ожидают, что российские власти попытаются обвинить Вооруженные силы Украины в нападении на колонию в городе Еленовка, в результате чего погибли заключенные, удерживаемые пророссийскими сепаратистами. Об этом в четверг заявил представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби.

«Мы ожидаем, что российские официальные лица попытаются подставить украинские вооруженные силы в ожидании журналистов и следователей, которые посетят место нападения», — сказал Кирби журналистам.

Генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил в среду об отправке в Еленовку миссии, которая должна установить обстоятельства атаки на колонию, в которой содержались украинские военнопленные.

Кирби заявил, что россияне могут подбросить на место взрыва фрагменты боеприпасов, используемых в ракетных системах HIMARS, которые стоят на вооружении у ВСУ.

«На самом деле, мы уже видели несколько ложных сообщений в прессе на этот счет… У нас есть основания предполагать, что Россия может создать впечатление, будто виноваты украинские HIMARS — передовые высокомобильные ракетные системы, о которых в последнее время так много говорят в новостях, — сказал Кирби. — Это еще один пример привычной для России методички: обвинять других в том, что сделали они сами. Я не криминалист, но считаю, что улики подбрасывают те, кто пытается переложить вину на кого-то другого».