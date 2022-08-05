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Евреи Закарпатья 1901-1938 гг. Уникальные фотографии


Перші згадки про євреїв Закарпаття належать ще до XVІ ст. Більшість з них прибули з території сусідньої Галичини. Друга хвиля еміграції спостерігалась у середині ХІХ ст., а у 1910 р. їх чисельність сягнула
128 тис…

Юдейська школа_Ужгород_фото Маргарет Бурк-Уайт


Релігійна наука_десь на ЗаКарпатті

В Ужгороді головним заняттями євреїв були шинкарство, торгівля і ремесло.
У 1718 р. міська община остаточно організувалась і обрала керівників…


На торговиську_десь на ЗаКарпатті

У 1868 р. громада поділилась і з її числа виокремилось крило прихильників реформаторського руху неологів. Перед Другою світовою війною євреї мали на Закарпатті 30 синагог. Згідно зі статистикою 1935 року, вони складали 1/7 частину всього населення регіону. Багатша верхівка закарпатського єврейства належала переважно до реформаторської групи…


Місцеві ортодокси_Мукачеве

У дуже незручне становище євреї потрапили між 1938 і 1939 рр. Тоді місто поділили між Чехословаччиною та Угорщиною таким чином, що більшість євреїв фактично мешкали в Угорщині, а найголовніше їх кладовище опинилось в Чехословаччині…


За грою в карти_Мукачеве


Мукачеве

У квітні 1944 р. більшість закарпатських євреїв були знищені за наказом німецьких нацистів, яким активно допомагала місцева влада і, зокрема, тодішній мер Ужгорода Ласло Мегай. Згідно з його особистим розпорядженням, майже всі члени ужгородської громади упродовж однієї доби були відправлені у концтабір Аушвіц і знищені…


Гебрей_Рахів


Вулична сценка_десь на ЗаКарпатті


Вулична сценка_десь на ЗаКарпатті

Пи.Си. Зображення датовані 1901-1938 рр.
Поміж ілюстративної інформації використано текстовий матеріял з розвідки
Ігоря Лильо, опублікованої в журналі «Ї».-2006.- №44.
Оригинал взят у proidysvit в Гебрейський світ ЗаКарпаття

5 августа, 2022 | Category: Израиль, Новости

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