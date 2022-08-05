Прогноз погоди на вихідні 6–7 серпня: зі спекою та грозами Russian invasion of Ukraine — latest news » Екскурсії Закарпаттям Відпочинок в Закарпатті – чому варто відпочивати саме тут Закарпаття – край гір, змішаних культур, народів та традицій. Це куточок землі, що наближений до неба. Варто хоч раз побути в цьому мальовничому краї, щоб захотіти повернутись сюди знов. Але чому ж варто їхати саме на Закарпаття? Причин приїхати саме сюди можна назвати сотні! Основні з них такі: Активний відпочинок. Багато туристів їдуть в Закарпаття для можливості кататись взимку на лижах чи сноубордах. Та не менш захопливі і прогулянки з прекрасними краєвидами пішки чи на велотранспорті, хоч містом, хоч заміськими маршрутами до лісів чи до славнозвісних замків.

Кулінарія. Місцева кухня об’єднала в собі кулінарні традиції українців, чехів, угорців, румунів, поляків. Національні страви є неймовірно смачними, ситними та унікальними. А про відоме Закарпатське вино можна говорити цілими днями! Але краще не говорити, а приїхати у Середнє і скуштувати цей п’янкий та ароматний напій.

Замки-музеї. Стародавні пам’ятки культури однозначно варті вашої уваги. Вони зберегли до наших днів атмосферу минувших років. Їх більше 12, але найвідоміші з них – це Ужгородський, Невицький, Паланок, та Хустський замки.

Термальні/мінеральні води та чани для купання. Цілющими властивостями води на Закарпатті люди оздоровлювались здавна. Тут є більше 10 термальних басейнів з різним складом води, близько 360 джерел з різною мінеральною водою та кілька десятків чанів. Варто визначитись, що вам більше підходить і вирушати в дорогу.

Гори. Мабуть найважливіша причина відвідати Закарпаття. Гори є майже в кожному районі Ужгородської області. І зовсім неважливо в яку пору року подорожувати по гірським схилам. Кожен сезон по своєму прекрасний, а пейзаж гір завжди величний та неповторний.

Інші причини: сакури, місцева кава, еко-виробництво еко-продуктів, неповторна архітектура і т.д. Екскурсії Закарпаттям Вибрати тур чи екскурсію в Закарпаття – це дуже розумне рішення. Вам не потрібно далеко їхати, оформлювати візи, витрачати купу грошей задля того, щоб побачити щось нове для себе, добре відпочити або активно та весело провести відпустку чи вихідні. Екскурсії Закарпаттям дуже різноманітні. Тут є розваги на будь-який смак. Найпопулярніші тури по Закарпатті серед відпочивальників – це активні тури: екскурсії замками Карпат, катання на лижах взимку, підйом на вершини гір і т.д. Кожен може вибрати для себе саме той вид відпочинку, який більше по душі. Популярні екскурсії Одними з найпопулярніших екскурсій в Закарпатті є підйом на Говерлу, екскурсії замками і тур на Синевир. Підйом на Говерлу . Говерла – найвища гора в Україні. Її висота становить 2060,8 метрів над рівнем неба. Знаходиться в Рахівському районі, Закарпатської області. Підйом на Говерлу здається дуже важким заняттям, але насправді це не так. З цим заняттям можуть впоратись навіть діти. Під час сходження на вершину гори ви весь час милуватиметесь чудовими краєвидами, лісами будете дихати свіжим гірським повітрям. Якщо ви зацікавились, то можете придбати одноденний тур сходження на Говерлу з досвідченим провідником.

. Говерла – найвища гора в Україні. Її висота становить 2060,8 метрів над рівнем неба. Знаходиться в Рахівському районі, Закарпатської області. Підйом на Говерлу здається дуже важким заняттям, але насправді це не так. З цим заняттям можуть впоратись навіть діти. Під час сходження на вершину гори ви весь час милуватиметесь чудовими краєвидами, лісами будете дихати свіжим гірським повітрям. Якщо ви зацікавились, то можете придбати одноденний тур сходження на Говерлу з досвідченим провідником. Екскурсії замками. Екскурсія в Карпати просто не може пройти без відвідування хоч одного старовинного замку. Їх тут дуже багато і багато з них збереглись достатньо добре, а також зберегли неповторну атмосферу минулого. Всі вони різні, зовсім не схожі між собою. Але кожен замок сповнений цікавими легендами, вражаючими таємницями, величною історією і цікавою архітектурою. Всього на території області є 12 середньовічних замків. Замок Паланок, Ужгородський, Хустський, Середнянський — всі вони були збудовані в різні часи, були під владою різних правителів та різних народів, але до сих пір манять мандрівників та любителів стародавньої архітектури. Якщо ви не можете визначитись який саме замок хочеться подивитись більше, то завжди можна придбати тур по Закарпатським замкам, де за один день зможете об’їздити і обдивитись декілька. Тур на Синевир. Якщо ви справді хочете відпочити душею та насолодитись надзвичайними пейзажами природи – то вам до «Синевиру»! «Синевир» — національний природний парк, ділянки якого входять у світову спадщину ЮНЕСКО. А Синевирське озеро, назване в народі «Морським оком», визнане водно-болотним угіддям міжнародного значення і є одним з семи чудес природи України. З висоти пташиного польоту воно, через свою форму, нагадує людське око, а дерева навколо озера нагадують вії. Це місце сповнене красою, рідкісними тваринами, цікавими легендами. Побувавши тут один раз обов’язково захочеться повернутись сюди знов. Зацікавив відпочинок в Закарпатті? На сайті Go-To.Rest ви знайдете ще більше цікавої інформації про активний відпочинок та туризм в Карпатах, знайдете кращі готелі, дізнаєтесь все про тури, екскурсії та вигідні пропозиції від місцевих експертів-мандрівників. Вони самі побували у всіх цікавих та визначних місцях, зібрали всю інформацію, знайшли зручні маршрути, щоб розповісти вам про все. Комфортного та яскравого відпочинку!