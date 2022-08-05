Біля окупованого Севастополя підбили російський корабель

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Про це H I Sutton

Вранці 5 серпня у бухту в окупованому Севастополі увійшов частково обгорілий корабель Чорноморського флоту Росії. Про це повідомляє проєкт «Крим.Реалії».

«Правий борт корабля у районі корми обгорів. На кормі розміщено армійську пускову установку зеленого кольору. О 09.30 корабель за допомогою буксирів пришвартувався біля Куриної пристані», — йдеться у повідомленні.

Додають, що з початку повномасштабного воєнного вторгнення армії Росії в Україну бортові номери всіх кораблів зафарбовані для ускладнення ідентифікації однотипних одиниць.

Російський військовий корабель поблизу тимчасово окупованого Севастополя у четвер, 4 серпня, почав випускати димові приманки. Відтак було чутно кілька вибухів і над кораблем здійнявся чорний дим.

Експерт припустив, що судно могли підбити українські ракети, проте наразі підтвердження чи спростування цієї інформації в офіційних джерелах немає.

H I Sutton також висловив припущення, що задимлення сталося на патрульному кораблі проєкту 22160 типу «Василь Биков». Судна такого типу можуть мати на озброєнні вісім крилатих ракет «Калібр».

Інші користувачі також опублікували у твіттері фото й відео «дивних дій» згаданого судна.

Як зазначив користувач з акаунтом Сух, сьогодні вранці той самий патрульний корабель прибув у Севастопольський порт.

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