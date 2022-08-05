Александр Краутер: Россия воспользуется докладом Amnesty International в свою пользу

Известная правозащитная организация Amnesty International заявила [https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/08/ukraine-ukrainian-fighting-tactics-endanger-civilians/], что украинские силы причиняют вред гражданскому населению, создавая базы и применяя системы вооружения в населенных пунктах, в том числе в школах и больницах, отражая российское вторжение.

Такая тактика нарушает международное гуманитарное право и подвергает опасности мирных жителей, поскольку превращает гражданские объекты в военные цели, отметили в организации.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал доклад Amnesty International, назвав его несправедливым.

«Такое поведение Amnesty International – не о поиске истины и не о том, чтобы донести ее миру. Это о создании баланса между преступником и жертвой. Между страной, которая сотнями и тысячами уничтожает гражданское население, города, целые территории, и страной, которая отчаянно защищается, спасая свой народ, спасая континент от этого нашествия. Поэтому пожалуйста – прекратите заниматься созданием фальшивой реальности, где у вас все в чем-то немного виноваты. Займитесь донесением правды – системной, масштабной правды о том, чем является сегодняшняя Россия», – заявил [https://www.facebook.com/690053388/videos/559639015865881/] глава внешнеполитического ведомства Украины.

Эксперт Центра анализа европейской политики Александр Краутер (Alexander Crowther, Center for European Policy Analysis) указывает на тот факт, что Донбасс является густонаселенным регионом, и Россия, с целью террора, атакует там, где находится мирное население.

«Украинские вооруженные силы отвечают на этот террор. Да, их позиции размещены как в полях и лесах, так и в поселках, селах и городах – там, где происходят атаки российской армии. Из того, что я прочитал в докладе – украинские войска размещаются в школах, которые закрыты. У меня вопрос: ВСУ должны размещаться в школах или в жилых домах? Солдатам где-то нужно ночевать, если они находятся в населенном пункте. Находиться в помещении закрытой школы, которой владеет государство, лучше, чем ночевать в продуктовом магазине или в чьем-то частном доме», – отмечает эксперт.

Александр Краутер подчеркивает, что ВСУ ведут войну с армией, которая не придерживается общепринятых законов и правил ведения боевых действий.

«Российская армия не ведет себя цивилизованным образом, когда дело касается военного дела. Она не соблюдает законы войны и законы вообще. Размещение позиций в больницах я считаю проблематичным, но в докладе Amnesty International я не увидел конкретики, что именно занимаются там ВСУ», – указывает эксперт.

Он считает, что, опубликовав доклад, Amnesty International не стремилась ввести в заблуждение кого-либо.

«Это уважаемая организация, которая проводит хорошие расследования. Они называют вещи свои именами, но в условиях войны буква закона не отражает критическое положение на поле боя, – добавляет он. – Между военными и международными организациями всегда будут трения».

Александр Краутер считает, что докладом Amnesty International воспользуется в своих целях российская пропаганда.

«У них есть список того, что они говорят время от времени. Одна из вещей: «мы не нарушаем права человека. Украинцы нарушают права человека. Смотрите – Amnesty International доказывает, что мы правы”. Это является ложью, потому что украинцы этого не делают. Это ежедневно делает российская армия».