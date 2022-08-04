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Зеленский призвал Китай не помогать России

Владимир Зеленский

По словам президента Украины, сейчас Пекин соблюдает нейтралитет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил австралийским студентам, что Китай не должен помогать России в ее войне против его страны и по крайней мере соблюдать нейтралитет.

Зеленский обратился к студентам и преподавателям из 21 австралийского университета в ходе онлайн-дискуссии, организованной Австралийским национальным университетом в Канберре.

Отвечая на вопрос студента о позиции Китая, Зеленский сказал, что он предпочел бы, чтобы Пекин присоединился к таким странам, как США и Австралия, которые осудили российское вторжение.

«Сейчас Китай балансирует и действительно соблюдает нейтралитет, и, буду честен, этот нейтралитет лучше, чем если бы Китай присоединился к России», – заявил президент Украины.

«Для нас важно, чтобы Китай не помогал России», – добавил он.

Китай отказался осудить войну России в Украине или даже назвать ее вторжением в знак уважения к Москве.

При этом Пекин также осудил введенные против России санкции и обвинил Запад в провоцировании Москвы.

4 августа, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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