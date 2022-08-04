Як в СРСР — в Росії відкриють аналог радянських крамниць «Березка» для еліти

Про це йдеться у постанові уряду РФ.
В асортименті будуть товари, щодо яких діє процедура безмитної торгівлі: алкоголь, тютюн, парфумерія, косметика, прикраси, смартфони, годинники тощо. Оплата проводитиметься у рублях, доларах і євро.
У відвідувачів крамниць перевірятимуть документи для підтвердження їхнього дипломатичного статусу або співпраці з іноземними організаціями. Дані про відвідувачів надсилатимуть в МЗС.
Довідково. «Березка» – це мережа радянських крамниць, де іноземці розраховувалися іноземною валютою, а радянські закордонні працівники – за чеки Зовнішпосилторгу та Зовнішторгбанку. За часів СРСР «Березки» торгували у Москві, Ленінграді, столицях союзних республік, великих обласних центрах та деяких портових та курортних містах.
В радянській Україні працювала схожа мережа крамниць «Каштан».
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