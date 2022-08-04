Визит Пелоси на Тайвань привел к усилению напряженности между США и Китаем

Американо-китайские отношения балансируют на грани пропасти после визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

Тайбэй устроил для Пелоси роскошный прием, и она получила мощную двухпартийную поддержку в Вашингтоне, несмотря на опасения администрации Байдена.

Однако ее поездка возмутила Пекин и китайских националистов и осложнит и без того напряженные отношения даже после ее отъезда.

Китай уже готовится к новым демонстрациям силы в Тайваньском проливе, чтобы дать понять, что его притязания на остров, который он считает частью своей территории, не подлежат обсуждению.

И по мере того, как США продолжают демонстрировать поддержку Тайваню, продавать ему оружие и заниматься дипломатическим лоббированием, эскалация напряженности повысила риски военной конфронтации, намеренной или нет.

Поездка может запутать и без того сложные отношения Вашингтона с Пекином из-за разногласий по поводу торговли, войны в Украине, прав человека и других вопросов.

Опасаясь реакции Китая, администрация Джо Байдена всячески пыталась подчеркнуть Пекину, что спикер Палаты представителей не является частью исполнительной власти и ее визит не означает изменений в политике «одного Китая», которой придерживаются США.

Но это мало утешило Пекин.

Пелоси, которая является второй в очереди на пост президента США, не была обычным посетителем, и ее приветствовали почти как главу государства.

Тайвань озарился приветственными посланиями, и она встретилась с самыми важными людьми на острове, включая президента, высокопоставленных законодателей и видных правозащитников.

Китайские власти были возмущены.

«То, что сделала Пелоси, – это определенно не защита и не поддержание демократии, а провокация и нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая», – заявила представитель МИД КНР Хуа Чуньин после отбытия спикера Палаты представителей.

Вызванный в МИД Китая, чтобы выслушать протест Пекина, посол США Николас Бернс настаивал, что визит был не более чем рутиной.

«США не пойдут на эскалацию и готовы работать с Китаем над полным предотвращением эскалации», – сказал Бернс, согласно Госдепартаменту.

Белый дом также заявил, что визит Пелоси «ничего не меняет» в позиции США в отношении Китая и Тайваня, заявила пресс-секретарь Карин Жан-Пьер.

По ее словам, США ожидали резкой реакции Китая, хотя она назвала ее необоснованной.

«Мы будем следить за тем, что будет делать Пекин, и реагировать на это», – добавила она.

Однако Китай, судя по всему, продолжает предпринимать шаги, которые могут оказаться эскалационными, включая запланированные на эту неделю учения со стрельбами и увеличение полетов истребителей в самопровозглашенной зоне ПВО Тайваня и вблизи нее.

«Китай считает, что, если они не примут меры, США будут и дальше “нарезать салями” – предпринимать постепенные действия в поддержку независимости Тайваня», – заявила эксперт по Китаю в Азиатской программе Германского фонда Маршалла Бонни Глейзер.

По ее словам, поддержка Тайваня внутри США дает Китаю дополнительный стимул занять жесткую позицию.

«Китай действительно считает, что он должен сделать больше, чтобы показать, что это вопрос, по которому он не может пойти на компромисс», – сказала она.