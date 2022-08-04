Рух опору на Луганщині: у Біловодську розстріляли авто гауляйтера

Ввечері 3 серпня у Біловодську було обстріляно авто з представниками окупаційної влади, обидва колаборанти дістали поранення. Росіяни розпочали пошуки партизанів, але безрезультатно.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

“Вчора ввечері “добрі люди” обстріляли авто з тамтешньою окупаційною владою, в машині знаходився так званий мер та його заступниця. Обидва колаборанти дістали поранень. Ррки одразу розпочали пошуки “добрих людей”, проте безрезультатно”, – зазначив Гайдай.

За його словами, партизани тримають в напрузі окупантів на загарбаних територіях. “Ніколи не знаєш, коли і як зустрінеш “добрих людей”. Всі гауляйтери вже навіть своєї тіні бояться…” – додав голова ОВА.

Також він повідомив, що Білогорівка та Верхньокам’янка продовжують тримати оборону. “Армія орків на Луганщині вже виснажена і перегруповується, просування у них немає”, – наголосив Гайдай.