Рух опору на Луганщині: у Біловодську розстріляли авто гауляйтера

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
“Вчора ввечері “добрі люди” обстріляли авто з тамтешньою окупаційною владою, в машині знаходився так званий мер та його заступниця. Обидва колаборанти дістали поранень. Ррки одразу розпочали пошуки “добрих людей”, проте безрезультатно”, – зазначив Гайдай.
За його словами, партизани тримають в напрузі окупантів на загарбаних територіях. “Ніколи не знаєш, коли і як зустрінеш “добрих людей”. Всі гауляйтери вже навіть своєї тіні бояться…” – додав голова ОВА.
Також він повідомив, що Білогорівка та Верхньокам’янка продовжують тримати оборону. “Армія орків на Луганщині вже виснажена і перегруповується, просування у них немає”, – наголосив Гайдай.
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