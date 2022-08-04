Росія заявила про «кінець епохи співпраці із Заходом»

Про це йдеться у програмній статті директора департаменту зовнішньополітичного планування МЗС Росії Олексія Дробініна на сторінках журналу «Міжнародне життя».

Дробінін зокрема вважає, що російська влада має можливість остаточно позбутися ілюзій і вийти «за межі парадигми «дружнього поглинання», що відновлювалася західними колегами після 1992 року».

«Зрозуміло, що повернення до ситуації до 24 лютого у відносинах з країнами Північної Америки та Європи не буде… Росія вступила в гостру фазу єдиноборства з агресивним альянсом недружніх держав на чолі зі США. Мета противника — завдати нашій країні стратегічної поразки, усунувши її як геополітичного конкурента», – додав російський дипломат.

«Незалежно від тривалості та результату (війни в Україні, — ред.) вже зараз можна констатувати, що тридцятирічна епоха загалом конструктивної, хоч і небезпроблемної співпраці із Заходом безповоротно завершена», – йдеться у статті.

Дробінін також повторив міфи російської пропаганди про «кризу глобалізації», «збільшення ролі фактора сили» у міжнародних відносинах тощо.

» Як справедливо зауважують політологи, «від часу Петра Великого російські еліти дивилися на захід, переймали західну моду і поведінку, вводили в собі західні інститути, бажали західні філософії, прагнули вийти великі європейські держави; отже, в радянську епоху стати глобальною супердержавою, а в пізніший період — ключовим компонентом великої Європи від Лісабона до Владивостока… Зараз такий підхід не є актуальним», — резюмував Дробінін.