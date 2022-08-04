Нове загострення в Нагірному Карабаху: повідомляють про загиблих

Так зване міністерство оборони невизнаної Нагірно-Карабаської республіки в середу заявило про порушення Азербайджаном режиму припинення вогню і загибель одного свого військового та сімох поранених.
Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на «Радио Азатутюн», «Кавказский узел» і JAM-News.
Загострення ситуації в Нагірному Карабаху почалося 1 серпня. За даними невизнаної республіки, азербайджанські підрозділи спробували перетнути лінію зіткнення з північної та північно-західної прикордонної зони.
У вівторок увечері міністерство оборони Росії також повідомило, що за останні дні зафіксовано три порушення режиму припинення вогню азербайджанськими підрозділами у зоні відповідальності російських миротворців.
Сьогодні, за даними «міністерства оборони» невизнаної Нагірно-Карабаської республіки, близько 14:00 за Києвом азербайджанські підрозділи «застосували ударні безпілотники, внаслідок чого смертельно поранено одного військовослужбовця». Пізніше там повідомили про поранення ще вісьмох.
Азербайджанська сторона не коментувала заяв невизнаної Нагірно-Карабаської республіки.
Вірменські ЗМІ без посилань на підтверджені джерела говорять про загибель трьох і поранення 15 військових у Нагірному Карабаху.
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