Нічні вибухи у Херсоні пов’язані з залізничним мостом

Про це він розповів в етері Еспресо.

«Сьогодні в ночі у місті були потужні вибухи та пожежа, які пов’язані з залізничним мостом. У нас два Антонівських мости у Херсоні — автомобільний і залізничний, нічні події стосуються залізничного мосту. Поки ще не маємо повної інформації, що і як відбулося. Такі новини додають оптимізму, тому що зупиняють рух окупантських колон, які намагаються перекидатися на правий берег Дніпра», — зазначив голова облради.

Олександр Самойленко впевнений, що ЗСУ роблять все для звільнення Херсонщини найближчим часом.