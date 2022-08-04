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Нічні вибухи у Херсоні пов’язані з залізничним мостом

Херсон

Про це він розповів в етері Еспресо.

«Сьогодні в ночі у місті були потужні вибухи та пожежа, які пов’язані з залізничним мостом. У нас два Антонівських мости у Херсоні — автомобільний і залізничний, нічні події стосуються залізничного мосту. Поки ще не маємо повної інформації, що і як відбулося. Такі новини додають оптимізму, тому що зупиняють рух окупантських колон, які намагаються перекидатися на правий берег Дніпра», — зазначив голова облради.

Олександр Самойленко впевнений, що ЗСУ роблять все  для звільнення Херсонщини найближчим часом.

4 августа, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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