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На окупованій Луганщині “мобілізовують” навіть шахтарів – ОВА

На окупованій Луганщині &#8220;мобілізовують&#8221; навіть шахтарів &#8211; ОВА

Триває “мобілізація” на окупованих територіях Луганщини. Протягом тижня відправили на фронт близько 80 чоловіків лише з одного Старобільська.

Про це на своєму Telegram-каналі повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, росіяни не рахують свої бойові втрати, тому що гинуть переважно жителі окупованих територій, які вже вісім років є тягарем для економіки РФ.

“На окупованих у 2014 році територіях вже мобілізували всіх, кого можна. Тепер забирають навіть незамінних шахтарів. Ейфорія “асвабажденія” швидко минула й у нещодавно захоплених містах і селах. Бо потрібно виправдовуватися на фронті. Страждають ті, хто не встиг евакуюватися в безпечні регіони України. Їх направляють у військкомати проти волі”, — ідеться в дописі.

Гайдай з посиланням на наявну інформацію зазначив, що лише в Старобільську цього тижня відправили на фронт близько 80 чоловіків, якими поповнили склад штурмових груп, які ЗСУ регулярно знешкоджують.

4 августа, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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