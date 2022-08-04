В Эстонии советские памятники уберут из общественных мест Задвижки: что такое, зачем используют, какие бывают » Китайські балістичні ракети впали у територіальні води Японії Уряд Японії заявив, що п’ять балістичних ракет, запущених китайськими військовими, впали у виключну економічну зону Японії Про це повідомила японська агенція Kyodo News. Як йдеться у повідомленні, 4 серпня уряд Японії заявив, що 5 балістичних ракет, запущених китайськими військовими, впали у виключну економічну зону Японії. Міністр оборони Нобуо Кісі назвав це першим випадком, коли балістична ракета, що належить китайським військовим, потрапила у територіальні води Японії. «Це серйозна проблема, яка стосується національної безпеки нашої країни та безпеки людей», — сказав Кісі. Також повідомляється, що японський уряд подав дипломатичний протест уряду Китаю.