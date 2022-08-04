Китайські балістичні ракети впали у територіальні води Японії

Про це повідомила японська агенція Kyodo News.
Як йдеться у повідомленні, 4 серпня уряд Японії заявив, що 5 балістичних ракет, запущених китайськими військовими, впали у виключну економічну зону Японії.
Міністр оборони Нобуо Кісі назвав це першим випадком, коли балістична ракета, що належить китайським військовим, потрапила у територіальні води Японії.
«Це серйозна проблема, яка стосується національної безпеки нашої країни та безпеки людей», — сказав Кісі.
Також повідомляється, що японський уряд подав дипломатичний протест уряду Китаю.
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