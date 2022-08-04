Канада спрямує більше 200 інструкторів для навчання українських військових у Британії

Канада відправить до Сполученого Королівства до 225 військовослужбовців для навчання українських новобранців, перші інструктори прибудуть наступного тижня.

Про це повідомила в четвер міністр оборони Канади Аніта Ананд, передає «Європейська правда» з посиланням на Reuters.

Більшість інструкторів буде з 3-го батальйону канадської легкої піхоти принцеси Патриції, який базується в Едмонтоні (Альберта).

«Ми вступили в нову і дуже небезпечну фазу цього конфлікту, в якому (Росія) бере участь у тривалій спробі завдати довгострокової шкоди Україні та її народу», – сказала Ананд у Торонто.

«Тому я сьогодні оголошую, що ми виконуємо нашу обіцянку відновити масштабне навчання» — заявила вона.

З 2015 року Збройні сили Канади підготували понад 33 000 українських військових і сил безпеки, але призупинили навчання з лютого.

Нідерланди та Нова Зеландія також направили військових інструкторів до місії під керівництвом Великої Британії.