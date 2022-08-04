Червоний Хрест заявив, що не давав гарантій безпеки українських військовополонених

Про це йдеться в заяві організації, оприлюдненій на сайті МКЧХ.
У МКЧХ кажуть, що як нейтральний посередник сприяли безпечному виходу воїнів із заводу “Азовсталь” в координації зі сторонами конфлікту.
“Ми не гарантували безпеку військовополонених, які опинилися в руках ворога, тому що це не в наших силах. Ми заздалегідь роз’яснили це сторонам. Сторони конфлікту зобов’язані забезпечити захист військовополонених від актів насильства, залякування та суспільної уваги, а також від наслідків військових дій. Тільки сторони конфлікту можуть остаточно забезпечити безпеку військовополонених”, – сказано в заяві.
У МКЧХ зазначили, що у комітету все ще немає доступу до всіх військовополонених, в тому числі містяться в Оленівці.
Разом з тим там повідомили, що відвідали СІЗО в Оленівці один раз, в травні цього року, щоб доставити цистерни з водою.
“Але у нас не було доступу до утримуваних там військовополонених на індивідуальній основі – відповідно до методів роботи МКЧХ в місцях утримання під вартою”, – заявили в організації.
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