Червоний Хрест заявив, що не давав гарантій безпеки українських військовополонених

Міжнародний Комітет Червоного Хреста заявив, що не гарантував безпеку українських військовополонених, зокрема, тих, які загинули внаслідок вибуху в Оленівській колонії.

Про це йдеться в заяві організації, оприлюдненій на сайті МКЧХ.

У МКЧХ кажуть, що як нейтральний посередник сприяли безпечному виходу воїнів із заводу “Азовсталь” в координації зі сторонами конфлікту.

“Ми не гарантували безпеку військовополонених, які опинилися в руках ворога, тому що це не в наших силах. Ми заздалегідь роз’яснили це сторонам. Сторони конфлікту зобов’язані забезпечити захист військовополонених від актів насильства, залякування та суспільної уваги, а також від наслідків військових дій. Тільки сторони конфлікту можуть остаточно забезпечити безпеку військовополонених”, – сказано в заяві.

У МКЧХ зазначили, що у комітету все ще немає доступу до всіх військовополонених, в тому числі містяться в Оленівці.

Разом з тим там повідомили, що відвідали СІЗО в Оленівці один раз, в травні цього року, щоб доставити цистерни з водою.

“Але у нас не було доступу до утримуваних там військовополонених на індивідуальній основі – відповідно до методів роботи МКЧХ в місцях утримання під вартою”, – заявили в організації.