ЗСУ тримають Білогорівку, Серебрянку, Верхньокам’янку, Верхньокам’янське на Луганщині

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Краєчок Луганщини тримається — це напрямок Білогорівка, Серебрянка, Верхньокам’янка, Верхньокам’янське, але ситуація дуже гаряча. Це поле бойових дій і вже евакуація людей неможлива. Росіяни наступають на позиції ЗСУ», — зауважив Власенко.

Також голова Сєверодонецької РВА додав, що на Бахмутському напрямку точаться бої.

«Гарячими точками є Соледар, Сіверськ, Бахмут. Росіяни зменшують активності щодо роботи артилерії, але потужно використовують авіацію, завдають ракетних ударів, намагаються штурмувати. Великих руйнувань зазнають Бахмут і Слов’янськ, як це відбувалось у Сєверодонецьку, Лисичанську, Попасній, Рубіжному», — підкреслив Власенко.