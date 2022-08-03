Британські розвідники вважають, що існує мала ймовірність того, що залізничні шляхи, які сполучають Херсон та Крим, функціонуватимуть після удару Збройних сил України по російському потягу з боєприпасами.

Зазначається, що росіяни, ймовірно, можуть відремонтувати залізничну колію, проте логістичні питання залишатимуться для них складними.

Також РФ нещодавно створила поромну переправу нібито “для цивільного використання”. Проте російські армійці майже напевно використовуватимуть її для переміщення військ та матеріально-технічного забезпечення.

У міністерстві заявили, що ймовірно збільшиться кількість цивільних осіб, які намагаються втекти з Херсона та його околиць, оскільки бойові дії тривають, а ситуація з дефіцитом продовольства погіршується.