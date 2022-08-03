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За добу в Україну з-за кордону приїхала 41 тис. людей: ситуація у пунктах пропуску

пункт пропуску

Про це у facebook повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає «Еспресо.Захід«.

Як повідомляють прикордонники, з України минулої доби виїхали 37 тисяч осіб. Зокрема, понад 21 тисяча з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови. Тоді як до України за минулу добу приїхала 41 тисяча осіб, 37 тисяч з них – громадяни України.

Крім цього, вчора у пунктах пропуску було оформлено 54 вантажівки з гуманітарною допомогою.

  • Станом на ранок вівторка, 3 серпня, перед пунктами пропуску із сусідніми державами на виїзд з України утворилися черги з автомобілів, пішоходів та автобусів.
  • Додамо, 1 серпня через пункт пропуску «Краковець», що на Львівщині, відновили пропуск легкових автомобілів.
3 августа, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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