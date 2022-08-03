В Пентагоне опровергли заявление РФ об уничтожении HIMARS в Украине

Пентагон во вторник опроверг утверждения Кремля о том, что с начала войны в Украине российские военные уничтожили шесть американских ракетных комплексов HIMARS.

Министр обороны России Сергей Шойгу, по сообщению российского агентства «Интерфакс», заявил во вторник, что, начиная с 24 февраля, Россия уничтожила шесть комплексов HIMARS.

«Мы знаем об этих последних заявлениях министра Шойгу, и они явно являются очередной ложью», — заявил исполняющий обязанности официального представителя Пентагона Тодд Брессейл.

«В действительности украинцы с поразительной точностью и эффективностью используют каждую из высокоточных ракетных систем, которые США, наши союзники и партнеры предоставили им для защиты от жестокого и преступного вторжения России», — добавил Брессейл.

Россия регулярно заявляет о нанесении ударов по HIMARS, однако в Москве еще ни разу не представили доказательств этим утверждениям.

Шойгу заявил, что Россия также уничтожила пять пусковых установок противокорабельных ракет «Гарпун» и 33 гаубицы M777, находившихся на вооружении ВСУ.

Агентство «Рейтер» не смогло проверить достоверность данных сообщений.

Украинские власти заявляют о том, что на вооружении ВСУ сейчас имеется около дюжины систем HIMARS, точность и дальность действия которых позволили Киеву сократить отставание от России в артиллерийской мощи.