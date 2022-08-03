Україна відкликає миротворців з Косово

Україна відкликає своїх військових з Косово, які брали участь у миротворчій місії.

Про це на запит «РБК-Україна» відповіли у Командуванні об’єднаних сил ЗСУ.

Мова йде про миротворчу місію KFOR (Міжнародні сили з підтримки миру в Косово під проводом НАТО).

“Станом на сьогодні у Косово, Республіка Сербія, перебуває національний контингент Збройних Сил України у складі 40 військовослужбовців”, – йдеться у документі.

У оборонному відомстві зазначили, що наразі проводяться заходи щодо їх повернення до України.

Підставою для такого рішення є указ президента від 7 березня 2022 року №114 “Про відкликання національного контингенту та національного персоналу, які беруть участь у міжнародних операціях з підтримки миру та безпеки”

“Повернення національного контингенту означатиме тимчасове припинення його участі у місії KFOR”, – уточнили у Командуванні об’єднаних сил.

Нагадуємо, що в березні президент Володимир Зеленський своїм Указом відкликав українських миротворців зі всього світу.

Указ стосується відкликання національного контингенту і національного персоналу, які беруть участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.

Рішення прийнято у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України.

Український та шведський миротворці в місії KFOR Фото: МВС

KFOR (Kosovo Force) — міжнародні сили під керівництвом НАТО, відповідальні за забезпечення стабільності в Косово. Сили KFOR вступили в Косово 12 червня 1999 року на підставі резолюції Ради безпеки ООН. Україна є членом міжнародних сил з підтримки миру в Косові.

Український контингент вперше прибув до Косово у складі миротворчої місії ще у 1999 році. Відтоді майже півтори тисячі наших військових забезпечували мир та безпеку на Балканах. На цей час в цій місії беруть участь 3600 військових з 19 країн НАТО восьми держав, які не входять до Альянсу.