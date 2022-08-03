США ввели новый пакет санкций против России, включая часть семьи Путина

В списке Алина Кабаева.

Среди других физических лиц бывший гендиректор «Фосагро» и миллиардер Андрей Гурьев, Андрей Мельниченко из «Еврохима», глава Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников, экс-председатель совета директоров «Трубной металлургической компании» Дмитрий Пумпянский.

Весной практически все они попали и под санкции ЕС.

В новом санкционном списке США также коллаборационисты Константин Иващенко из Мариуполя, Владимир Сальдо и Кирилл Стремоусов — из Херсона.

В списке также несколько десятков юридических лиц: фонд «Сколково», научно-исследовательские, промышленные и транспортные компании (в том числе основанные в ОАЭ, Турции и Ирландии, но аффилированные с россиянами), а также херсонский «Комитет спасения за мир и порядок».

Все они внесены в список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons). Это самые серьезные ограничения, которые предполагают блокировку активов в США, запрет на долларовые платежи, запрет на транзакции с американскими контрагентами. Законодательством США предусмотрены санкции за взаимодействие с персонами и организациями из списка SDN.

Позже сегодня госсекретарь Энтони Блинкен сказал, что США ввели визовые санкции против «893 официальных лиц РФ, таких, как члены Совета Федерации, а также военнослужащие». Их имена не названы.