Сенат проведет голосование по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО

Сенат готовится ратифицировать членство Финляндии и Швеции в НАТО, что является важным шагом к быстрому расширению западного альянса и демонстрацией поддержки США в ответ на войну России с Украиной.

Сенаторы пригласили послов двух стран стать свидетелями исторических дебатов и голосования в среду, которое откроет новую эру в Организации Североатлантического договора.

Президент Джо Байден выступал за оперативное принятие в альянс двух скандинавских стран, которые ранее не состояли в военных блоках.

Ратификационная резолюция получила двустороннюю поддержку в Конгрессе.

«Наш альянс НАТО – это основание, гарантирующее демократию в западном мире после окончания Второй мировой войны», – заявил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

Шумер сообщил, что он и лидер республиканцев Митч Макконнелл дали обязательство лидерам страны, что Сенат одобрит ратификационную резолюцию «как можно скорее», чтобы укрепить альянс в свете недавней российской агрессии.

Байден направил протоколы в Сенат для изучения в июле, положив начало необычайно быстрому процессу в обычно разделенном и медленно работающем Конгрессе.