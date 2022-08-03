Речник Білого Дому спростував повідомлення про «недовіру до Зеленського»

Президент США Джозеф Байден поважає президента України Володимира Зеленського і захоплюється його лідерськими якостями. Про це під час брифінгу у Білому домі, заявив координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

«Президент багато разів публічно говорив про своє захоплення лідерськими якостями президента Зеленського і його відвагою у цей час війни. Він говорив з президентом Зеленським особисто багато разів. Він розуміє, в якому стресі перебуває президент Зеленський і всі українці, і тому він далі є відданий підтримці України в її боротьбі проти російської агресії», – сказав речник Білого дому з питань безпеки.

Джон Кірбі наголосив, що президент Байден говорив і публічно і приватно, що він відчуває «повагу» до президента Зеленського і масштабу викликів, які стоять перед ним і громадянами його країни.

Цими словами речник Білого дому реагував на прохання журналіста прокоментувати колонку впливового коментатора газети New York Times Томаса Фрідмана.

У своїй останній колонці, що вийшла друком у понеділок, Фрідман написав, посилаючись на приватні розмови з американськими офіційними особами, що вони є «набагато більше стурбовані керівництвом України, ніж вони показують».

«Між Білим домом і президентом України Володимиром Зеленським існує глибока недовіра — значно більше, ніж повідомлялося», – говорить Фрідман у своїй колонці.

Він говорить, що не зрозумілим для американських спостерігачів залишається рішення президента Зеленського звільнити двох високопосадовців силового блоку – генерального прокурора та голову СБУ, що є найбільшою перестановкою в уряді за час війни.

«Складається враження, що ми ніби не хочемо надто пильно заглядати під капот у Києві, боячись побачити там корупцію чи якісь витівки, бо ми надто багато туди інвестували», – мовиться у колонці.

Після усунення з посад голови Служби безпеки України Івана Баканова та генпрокурорки Ірини Венедіктової, офіційний представник Державного департаменту США сказав, що ці кадрові рішення не вплинуть на довіру між Вашингтоном і Києвом, і що обмін інформацією між правоохоронними органами країн і розслідування, які вони вели разом, будуть продовжуватися. Нед Прайс заявив, що США «покладаються на інституції, а не персоналії».

Протягом останніх кількох тижнів у Вашингтоні дедалі частіше лунають голоси, що запитують, чи Київ є надійним отримувачем допомоги, що сягає мільярдів доларів.

Як пише агентство Associated Press, Білий дім продовжує доводити необхідність підтримки уряду Зеленського перед американською громадськістю, яка дедалі більше зосереджується на внутрішніх проблемах, таких як високі ціни на газ та інфляція.

Впливові прихильники України в обох партіях також хочуть уникнути негативної реакції, яка може ускладнити прийняття майбутніх пакетів допомоги. Тому, навіть незважаючи на війну, адміністрація Байдена продовжує наполягати на антикорупційних реформах в Україні.

У понеділок, 1 серпня Білий дім оголосив про новий пакет допомоги Україні на суму понад 550 мільйонів доларів. Загальна сума військової допомоги Україні сягнула понад 8 мільярдів доларів з початку повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року.