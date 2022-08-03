Партийное голосование по выборам британского премьера отложено из-за опасений кибератак

Голосование членов Консервативной партии Великобритании по выбору следующего премьер-министра было отложено, после того как британское разведывательное ведомство предупредило, что киберхакеры могут подменить бюллетени, сообщила газета Telegraph.

В статье говорится, что конкретных угроз со стороны враждебного государства не было, а совет носил более общий характер и касался процесса голосования и его уязвимостей.

Из-за этих опасений Консервативная партия была вынуждена отказаться от планов разрешить своим членам изменять свои предпочтения на более поздних этапах кампании, сообщила газета Telegraph.

Бюллетени для голосования по почте пока не разосланы примерно 160 тысячам членов партии, которых предупредили, что они могут поступить до 11 августа. Ранее предполагалось, что бюллетени будут рассылаться с понедельника, сообщила Telegraph.

Конкурентами в борьбе за право стать преемником Бориса Джонсона на посту премьер-министра являются бывший министр финансов Риши Сунак и министр иностранных дел Лиз Трасс.

Трасс лидирует в опросах общественного мнения среди членов Консервативной партии, которые решат, кто станет следующим премьер-министром 5 сентября, после нескольких недель голосования.