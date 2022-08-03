Неназвана країна НАТО замовила 155-мм покращені снаряди “Assegai”

Неназвана країна з Північноатлантичного альянсу замовила 155-мм покращені боєприпаси сімейства “Assegai”.
Контракт, який оцінюється у два мільйони євро, отримала південноафриканська дочірня компанія Rheinmetall Denel Munition.
Постачання здійснюватиметься протягом наступних двох років.
Нове замовлення включає повний комплект 155-мм боєприпасів “Assegai”, включаючи підривники та різні типи снарядів.
Сімейство цих артилерійських боєприпасів може вести вогонь із будь-якої артилерійської системи НАТО, сумісної зі STANAG, включаючи самохідну гаубицю “PzH 2000”.
«Ми відомі в усьому світі завдяки нашій технології ведення вогню з закритих позицій боєприпаси “Assegai” й раді можливості вітати нового партнера в сім’ї», – розповів директор Rheinmetall Denel Munition.
Assegai
Компанія Rheinmetall Denel Munition працює над програмою, яка дозволить значно покращити чотири ключові області артилерійських боєприпасів: дальність, ефект, точність та вартість.
При довжині ствола 39 калібрів снаряд досягає дальності понад 30 кілометрів.
При стрільбі зі ствола 52 калібру дальність стрільби може перевищувати 40 кілометрів.
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