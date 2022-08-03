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Неназвана країна НАТО замовила 155-мм покращені снаряди “Assegai”

Неназвана країна з Північноатлантичного альянсу замовила 155-мм покращені боєприпаси сімейства “Assegai”.

Контракт, який оцінюється у два мільйони євро, отримала південноафриканська дочірня компанія Rheinmetall Denel Munition.

Постачання здійснюватиметься протягом наступних двох років.

Нове замовлення включає повний комплект 155-мм боєприпасів “Assegai”, включаючи підривники та різні типи снарядів.

Сімейство цих артилерійських боєприпасів може вести вогонь із будь-якої артилерійської системи НАТО, сумісної зі STANAG, включаючи самохідну гаубицю “PzH 2000”.

155-мм снаряди сімейства “Assegai”. Виставка Rheinmetall Denel Munition

«Ми відомі в усьому світі завдяки нашій технології ведення вогню з закритих позицій боєприпаси “Assegai” й раді можливості вітати нового партнера в сім’ї», – розповів директор Rheinmetall Denel Munition.

Assegai

Компанія Rheinmetall Denel Munition працює над програмою, яка дозволить значно покращити чотири ключові області артилерійських боєприпасів: дальність, ефект, точність та вартість.

При довжині ствола 39 калібрів снаряд досягає дальності понад 30 кілометрів.

При стрільбі зі ствола 52 калібру дальність стрільби може перевищувати 40 кілометрів.

3 августа, 2022 | Category: Мир, Новости

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