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Тайвань очікує посилення «психологічної війни» після візиту Пелосі Госдепартамент: Россия должна выполнить свои обязательства в отношении экспорта украинского зерна » Неназвана країна НАТО замовила 155-мм покращені снаряди “Assegai” Неназвана країна з Північноатлантичного альянсу замовила 155-мм покращені боєприпаси сімейства “Assegai”. Контракт, який оцінюється у два мільйони євро, отримала південноафриканська дочірня компанія Rheinmetall Denel Munition. Постачання здійснюватиметься протягом наступних двох років. Нове замовлення включає повний комплект 155-мм боєприпасів “Assegai”, включаючи підривники та різні типи снарядів. Сімейство цих артилерійських боєприпасів може вести вогонь із будь-якої артилерійської системи НАТО, сумісної зі STANAG, включаючи самохідну гаубицю “PzH 2000”. 155-мм снаряди сімейства “Assegai”. Виставка Rheinmetall Denel Munition «Ми відомі в усьому світі завдяки нашій технології ведення вогню з закритих позицій боєприпаси “Assegai” й раді можливості вітати нового партнера в сім’ї», – розповів директор Rheinmetall Denel Munition. Assegai Компанія Rheinmetall Denel Munition працює над програмою, яка дозволить значно покращити чотири ключові області артилерійських боєприпасів: дальність, ефект, точність та вартість. При довжині ствола 39 калібрів снаряд досягає дальності понад 30 кілометрів. При стрільбі зі ствола 52 калібру дальність стрільби може перевищувати 40 кілометрів.