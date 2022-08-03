Добыча газа в РФ рухнула до минимума за 14 лет

Решение перекрыть вентили на газопроводах, ведущих в Европу — единственный крупный рынок сбыта для «Газпрома» — отправило российскую газовую промышленность в крутое пике.

Добыча газа «Газпромом» к началу августа обвалилась до самого низкого уровня как минимум с 2008 года, отмечает Bloomberg со ссылкой на оперативную статистику компании.

В июле, как следует из данных «Газпрома», его добыча составила 24 млрд кубометров, что на 36% ниже, чем годом ранее. Спад, начавшийся весной с остановкой трубопровода «Ямал-Европа» и отключением поставок странам, отказавшимся платить по схеме «в рублях», усиливается каждый месяц: в апреле он составлял 10% год к году, в мае — 14%, в июне — 30%.

Обладатель крупнейших в мире запасов газа, которые по состоянию на 2020 год оценивались в 9 трлн долларов, «Газпром» глушит скважины на месторождениях, сырье с которых неожиданно стало некуда продавать.

Экспорт «Газпрома» в июле составил лишь 6,4 млрд кубометров, а по сравнению с тем же месяцем 2021 года обвалился на 58% после того, как компания снизила до 20% мощность «Северного потока» и объявила форс-мажор для последних клиентов в Европе, включая Германию, Австрию и Италию.

Среднедневной экспорт «Газпрома» составил лишь 202 млн кубометров в сутки, и это самое низкое значение как минимум с 2014, согласно подсчетам Bloomberg.

В последние предвоенные месяцы «Газпром» качал за границу около 12 млрд кубов ежемесячно. Но с тех пор экспорт схлопнулся вдвое, несмотря на поставки по «Силе Сибири» в Китай. Их рост «Газпром» оценивает в 60%, не приводя конкретных объемов.

Несмотря на декларативные попытки развернуть экспорт сырья на восток, на деле европейские потоки «Газпрому» переориентировать некуда, считает Михаил Крутихин, партнер RusEnergy.

«В Китай в прошлом году было отправлено всего 10 млрд кубометров, там нет ни проектов, которые могли бы быстро восстановить роль „Газпрома“, ни самих потребностей КНР в таких объемах», — поясняет он.

Одновременно сокращением поставок по «Северному потоку», проседает прокачка по «Турецкому потоку», при этом рост спроса на газ со стороны Китая не «сможет перекрыть выпадающих поставок в Европу из-за ограничений инфраструктуры», отмечает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

Некогда мечтавший о статусе одной из крупнейших компаний мира и капитализации в триллион долларов, «Газпром» самоликвидируется как экспортер газа: он остался без без главного внешнего рынка, а внутренний такие объемы «не переварит», говорит Крутихин. Падение «Газпрома» тянет за собой и российскую экономику, отмечает Евгений Суворов, экономист банка Центрокредит: в июне, по данным Минэкономразвития, ВВП РФ просел на 4,9% год к году против 4,3% в мае.

Газовая война с Европой — это «главный фактор усилившегося спада», подчеркивает Суворов: это видно по обвалу оптовой торговли (-18,3% год к году) и динамике трубопроводного транспорта (-9,8%).