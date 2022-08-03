Британська розвідка вказала на головну проблему РФ після ударів ЗСУ по мостах та залізниці на Херсонщині

Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка звертає увагу, що внаслідок українського удару по російському потягу з боєприпасами в Херсонській області дуже малоймовірно, що залізничне сполучення між Херсоном та Кримом, залишиться в робочому стані. Російські сили, ймовірно, відремонтують залізничну колію протягом кількох днів, але вона залишатиметься вразливою.

Також зазначається, що Росія нещодавно розгорнула поромну переправу замість пошкодженого Антонівського мосту через Дніпро та запевнила, що вона призначена для цивільного використання. Однак британці переконані, що російські військові майже напевно використовуватимуть її для переміщення військ і матеріально-технічного забезпечення.

«Цілком ймовірно, що ми спостерігатимемо збільшення кількості цивільних, які намагатимуться втекти з Херсона та його околиць, оскільки бойові дії тривають і дефіцит продовольства погіршується. Це створить тиск на транспортні вузли та маршрути, що, ймовірно, призведе до впровадження заходів контролю руху», — дійшли висновку в британській розвідці.