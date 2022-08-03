Армія Китаю розпочала військову операцію біля Тайваню: планується запуск бойових ракет

Армія КНР планує запуск бойових ракет під час навчань, які почнуться біля Тайваню 2 серпня. До тренувань військових буде долучено авіацію і флот.

Про це повідомило видання Global Times.

Зазначається, що Східне командування армії Китаю проведе ряд військових операцій біля Тайваню в рамках навчань. У тренуваннях військових буде пущена в дію авіація і флот.

При цьому видання зауважило, що в Тайванській протоці заплановані артилерійські стрільби та випробувальні стрільби ракетами в морських районах на сході від Тайваню.

Нагадаємо, літак із головою Палати представників США Ненсі Пелосі ввечері 2 серпня приземлився у столиці Тайваню Тайбей.

Раніше координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що адміністрація Джо Байдена підтримає Ненсі Пелосі, якщо та все ж вирушить на Тайвань.