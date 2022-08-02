 
«  
  »

В тилу ворога діє потужна українська агентурна мережа — ГУР

путін путлер

Про це Скібіцький розповів у інтерв’ю The Telegraph.

За його словами, в тилу ворога діє українська агентурна мережа. Саме вона повідомила, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну спочатку планувалося на 15 лютого, проте Володимир Путін особисто наказав перенести його на 24 лютого, адже хотів, щоб він збігався з датою вторгнення у Крим у 2014 році.

Скібіцький зазначив, що ще у 2015 році перед очолюваним ним відділом було поставлено завдання проникнути до центрів ухвалення рішень РФ і воно було успішно виконане.

«Українцям дуже легко працювати з противником, тому що у нас була одна і та ж мова, один і той же зовнішній вигляд і донедавна один і той же менталітет, і раніше ми були однією країною. Багато українців жили чи живуть у Росії та зробили там дуже хорошу державну кар’єру. У Росії багато українців на керівних посадах», — сказав Скібіцький.

Він запевнив, що українська агентура у РФ має сильне прикриття, оскільки там ведеться дуже інтенсивна контррозвідувальна робота.

2 августа, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  