В тилу ворога діє потужна українська агентурна мережа — ГУР

Про це Скібіцький розповів у інтерв’ю The Telegraph.

За його словами, в тилу ворога діє українська агентурна мережа. Саме вона повідомила, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну спочатку планувалося на 15 лютого, проте Володимир Путін особисто наказав перенести його на 24 лютого, адже хотів, щоб він збігався з датою вторгнення у Крим у 2014 році.

Скібіцький зазначив, що ще у 2015 році перед очолюваним ним відділом було поставлено завдання проникнути до центрів ухвалення рішень РФ і воно було успішно виконане.

«Українцям дуже легко працювати з противником, тому що у нас була одна і та ж мова, один і той же зовнішній вигляд і донедавна один і той же менталітет, і раніше ми були однією країною. Багато українців жили чи живуть у Росії та зробили там дуже хорошу державну кар’єру. У Росії багато українців на керівних посадах», — сказав Скібіцький.

Він запевнив, що українська агентура у РФ має сильне прикриття, оскільки там ведеться дуже інтенсивна контррозвідувальна робота.