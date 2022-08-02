В Польше отметили годовщину Варшавского восстания

Поляки отметили 78-ю годовщину Варшавского восстания – обреченного выступления 1944 года против сил нацистской Германии.

При этом некоторые, включая президента, сравнили польское сопротивление военного времени с сегодняшним противостоянием украинцев военному вторжению России.

Варшава замерла в минуте молчания, когда в 17 часов зазвучали сирены в память о тех, кто сражался и погиб в 1944 году в борьбе, которая длилась 63 дня и закончилась для поляков трагически. Именно в этот час 1 августа 1944 года, после пяти лет жестокой нацистской оккупации, началось восстание.

Во время ежегодного ритуала люди по всей Варшаве остановились, некоторые держали флаги или факелы. Ультраправая организация провела в городе марш, который прошел мирно.

Президент Анджей Дуда посетил выставку «Варшава и Мариуполь – города руин, борьбы и надежды». Он напомнил, что «немцы безжалостно убивали мирных жителей» в столице Польши и добавил, что «российская агрессия против Украины столь же безжалостна сегодня».